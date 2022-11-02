Brent подорожала до $95,73 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в США.

Поддержку котировкам также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.

К 8:10 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (1,14%), до $95,73 за баррель. За вторник Brent подорожала на $1,84 (2%), до $94,65 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $89,57 за баррель. К закрытию предыдущих торгов контракт подорожал на $1,84 (2,1%), до $88,37 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах позднее в среду.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.