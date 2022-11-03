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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Brent подешевела до $94,85 за баррель на опасениях рецессии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в четверг в связи с растущими ожиданиями рецессии в мировой экономике на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

2 ноября Федеральная резервная система повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил после заседания, что говорить о паузе в цикле подъеме ставки пока слишком рано, а ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Заявления Пауэлла способствуют укреплению доллара США, что оказывает дополнительное давление на нефтяной рынок, поскольку этот фактор сокращает привлекательность инвестиций в сырье, отмечает Bloomberg.

3 ноября Банк Англии также повысил ставку на 75 б.п. - до 3%, максимально с 1989 года.

К 17:35 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,36%), до $94,85 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,67 (1,86%), до $88,33 за баррель.

"Растущие опасения спада в мировой экономике обязательно будут сказываться на глобальном спросе на нефть, и мы ожидаем новых понижений прогнозов в недалеком будущем", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Эксперты также отмечают неопределенность перспектив спроса на сырье в Китае, являющемся крупнейшим мировым импортером нефти. Главный регулятор сферы здравоохранения КНР заявил в четверг, что политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая уже привела к ослаблению экономического роста в стране, остается главной стратегией борьбы с COVID-19 в будущем.

Brent WTI США ФРС Банк Англии Великобритания Китай
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