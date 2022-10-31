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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:19

Brent подешевела до $95,03 за баррель на сигналах о спаде активности в Китае

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,77%), до $95,03. В пятницу Brent подешевела на $1,19 (1,2%), до $95,77 за баррель. Срок действия декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые январские контракты подешевели на $0,69 (0,74%) - до $93,08 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,49 (0,56%), до $87,41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,18 (1,3%), до $87,9 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

"Цены на нефть, вероятно, будут расти, поскольку ОПЕК+ будет сокращать добычу, и 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти", - сказал Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets в Сингапуре Джеймс Уистлер.

Brent WTI Китай ГСУ КНР ОПЕК Евросоюз
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