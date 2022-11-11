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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Глава Минцифры пообещал поддержать сделку по продаже "Вымпелкома"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Планируемая сделка телекоммуникационного холдинга VEON по продаже ПАО "Вымпелком" потребует согласования правительственной комиссией по связи, Минцифры намерено поддержать ее, заявил журналистам в кулуарах форума Finopolis глава министерства Максут Шадаев.

"Мы поддержим (сделку - ИФ). Потому что мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке. Потому что у них же сложная структура владения, и они имеют ограничения по доступу к госзакупкам. Поэтому мы за то, что они приземляются", - добавил глава Минцифры.

VEON 2 ноября объявил о начале поиска покупателя на "Вымпелком". Более подробную информацию о предстоящей сделке холдинг не привел, но сообщил, что изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

9 ноября глава ФАС Максим Шаскольский сказал, что если "Вымпелком" купит другой крупный российский телеком-оператор, то его ведомство при согласовании сделки может выдать предписание о соблюдении строгих поведенческих условий.

"Вымпелком" генерирует VEON около более половины выручки. По итогам III квартала, доходы российского актива увеличились на 16,1% и составили $1,19 млрд. Одновременно с этим, выручка в переводе на рубли снизилась на 6,1%, до 70,7 млрд рублей.

VEON Вымпелком Билайн Минцифры Максут Шадаев ФАС Максим Шаскольский
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