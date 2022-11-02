Китайский производитель электромобилей NIO приостановил работу двух заводов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO приостановил производство на двух заводах в провинции Хэфэй из-за ограничений, введенных властями для ограничения распространения COVID-19.

Местные СМИ сообщают о том, что клиенты, ожидающие доставки машин, говорят о задержках, пишет издание Barron's.

Днем ранее NIO заявила, что производство и поставки автомобилей в октябре были ограничены из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах Китая. В октябре компания поставила 10,059 тыс. электромобилей по сравнению с 10,878 в предыдущий месяц.

Котировки ADR NIO растут на 1,3% в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке. Капитализация автопроизводителя за последние три месяца рухнула на 52,2%, в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял всего 5,8%.

Цена акций автопроизводителя по итогам торгов в Гонконге в среду опустилась на 1,3%, за три месяца – на 49%.