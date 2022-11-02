Переходящий вымпел: холдинг VEON дерусифицируется. Обобщение

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON решил продать свой российский актив - телеком-оператора ПАО "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн".

Более 10 лет назад именно из российского бизнеса выросла группа, имевшая аналогичное название - Vimpelcom, - а впоследствии, в 2017 году, переименованная в VEON.

Сейчас же, несмотря на то, что "Вымпелком" до сих пор приносит холдингу около половины всех доходов, VEON официально начал поиск покупателей на российский бизнес. Тем не менее, кто может стать обладателем одного из крупнейших телеком-операторов РФ - неясно.

Как часто "продавали" "Вымпелком"

Слухи об изменении структуры собственности сопровождали жизнь "Вымпелкома" задолго до появления темы антироссийских санкций: они не раз возникали еще в те времена, когда силами мерились российский и иностранный акционеры оператора, "Альфа-групп" и Telenor. В 2016 году СМИ писали о возможном объединении компании с Tele2. В 2019 году агентство Bloomberg писало, что VEON вел переговоры о продаже оператора "Ростелекому", но сделка не состоялась из-за отсутствия договоренностей о цене. Тогда фоном для слухов были не санкции, а слабые на фоне конкурентов финансовые результаты российского телеком-оператора, который столкнулся с оттоком абонентов и снижением доходов. Однако топ-менеджмент холдинга опровергал любые переговоры о продаже компании.

Позднее в том же году VEON обновил свою стратегию, в рамках которой было заявлено, что российская "дочка" - "краеугольный камень" всего холдинга. Это же годом позже в интервью "Интерфаксу" подтверждали топ-менеджеры VEON.

Попытка изменить положение "Вымпелкома" на рынке сопровождалась сменой руководителя: в 2020 году в компанию пришел "новый старый" CEO - Александр Торбахов, который уже возглавлял оператора в 2009-2010 гг. При его руководстве финрезультаты "Вымпелкома" действительно начали улучшаться: сначала компания продемонстрировала замедление снижения выручки год к году, а уже с I квартала 2021 года г компания, наконец, начала наращивать доходы. В последней опубликованной отчетности за II квартал 2022 года "Вымпелком" продемонстрировал снижение выручки на 0,8%, до 69 млрд рублей, объяснив это сокращением доходов от оборудования. EBITDA при этом увеличилась на 11,6%, до 29,3 млрд рублей.

В целом, еще в конце 2021 года VEON достаточно позитивно оценивал потенциал российской "дочки", ожидая, что динамика роста выручки в 2022-2024 гг. будет выражаться в двузначных числах.

Впрочем, после февраля 2022 года позиция "Вымпелкома" в профиле активов VEON несколько изменилась. Так, уже по итогам I квартала телеком-холдинг отразил обесценение бизнеса в России в объеме $449 млн. Обесценение является неденежным и обусловлено в основном более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет применяться для будущих денежных потоков по отношению к операциям в России, объясняла компания.

В годовом отчете за 2021 год, опубликованном в мае этого года, VEON указывал, что столкнулся с трудностями в заключении контрактов с рядом ключевых поставщиков и других деловых партнеров. В частности, некоторые из них заявляли о нежелании сотрудничать с компанией как "слишком российской", несмотря на широкую географию ведения бизнеса VEON (Украина, Казахстан, Пакистан, Бангладеш).

Интригующая сделка

В настоящий момент VEON не предоставил никаких подробностей о продаже "Вымпелкома", за исключением того, что холдинг изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. В четверг, 3 ноября, компания опубликует финансовые результаты за III квартал и проведет в этот же день телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов. Ряд аналитиков ожидают, что большинство вопросов на ней будут посвящены предстоящей сделке.

В то же время продаваемая "дочка" заявила, что независимо от итоговой корпоративной структуры, ее стратегия останется неизменной.

"В связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции и, как следствие, на компанию было наложено множество различных регуляторных ограничений, сегодня мы находимся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка", - добавили в пресс-службе "Вымпелкома".

VEON зарегистрирован в Нидерландах. Помимо России, холдинг работает на рынках Украины, Пакистана, Казахстана, Бангладеш, Узбекистана и Киргизии.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики не имеют единой позиции относительно потенциального покупателя "Вымпелкома". Так, Альфа-банк считает, что список претендентов может быть разнообразным, включая крупнейших игроков телеком-рынка или инвесторов за пределами отрасли (крупные банки с госучастием или госкорпорации). Также сложно предсказать и сроки совершения сделки, говорится в обзоре.

Аналитик инвестбанка "Синара" также предположил, что непрофильные инвесторы могут быть заинтересованы в активе при привлекательной стоимости. "Телекомы (интересующиеся покупкой конкурента - ИФ) могут столкнуться с антимонопольными требованиями. Не исключена, наверное, и схема с продажей менеджменту", - отметили в инвестбанке.

В то же время гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что сделка, скорее всего, пройдет на безденежной основе: либо путем передачи управления топ-менеджменту, либо какой-то структуре, дружественной акционерам компании - к примеру, Альфа-банку.

"С точки зрения покупки какой-либо другой компанией, я думаю, что сейчас это практически невозможно. Зарубежной - на 100%, а у российских есть множество своих проблем", - предположил Кусков.

При этом аналитики сходятся во мнении, что новость о продаже позитивна как для VEON, так и для "Вымпелкома".

С точки зрения материнского холдинга, продажа позволит "избавиться от токсичного актива", а также использовать полученные средства на снижение долговой нагрузки и/или выплаты дивидендов, следует из обзора Альфа-банка. VEON не выплачивал дивиденды ни за 2020, ни за 2021 гг.

"Мы рассматриваем такое решение как логичное в свете трудностей с направлением денежных потоков от российских операций в головной офис и считаем новость позитивной", - пишут аналитики "Синары".

"Холдинг существенно потеряет в выручке, но снизит для себя риски, что может благоприятно сказаться на его стоимости", - предполагает гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

Российская компания после продажи, в свою очередь, сможет работать в B2G-сегменте, который сейчас для "Вымпелкома" недоступен из-за того, что VEON зарегистрирован в "недружественной стране", считает Кусков.

"Интерфакс" запросил крупнейших игроков телеком-рынка - "МТС", "Ростелеком" и "Мегафон" - об интересе к активу, однако все они отказались от комментариев.

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила "Интерфаксу", что в настоящее время никаких ходатайств о покупке "Вымпелкома" в службу не поступало.