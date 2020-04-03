"Вымпелком" сменил гендиректора

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Александр Торбахов назначен гендиректором ПАО "Вымпелком", говорится в сообщении материнского холдинга VEON.

Торбахов руководил "Вымпелкомом" в 2009-2010 гг., но это был период "дуумвирата" - российский менеджер был гендиректором, а СЕО являлся экс-глава Telekom Austria Борис Немшич, призванный реализовать растущие международные амбиции основного владельца компании Михаила Фридмана. "Дуумвират" просуществовал недолго, оба его участника покинули компанию, продолжив череду отставок и назначений в ее руководстве.

Назначение вступает в силу 6 апреля. В пятницу совет директоров "Вымпелкома" утвердил назначение.

Торбахов возвращается в "Билайн" из Сбербанка, где он занимал позицию заместителя председателя правления и курировал розничный бизнес. На своем новом посту он будет подчиняться напрямую двум CEO группы VEON (Серхи Эрреро и Каан Терзиоглу стали со-директорами холдинга с 1 марта).

"Вымпелком" в последние несколько кварталов испытывает сложности: отток абонентов и снижение доходов. Выручка "Вымпелкома" в IV квартале 2019 года снизилась на 3,3% и составила 73,38 млрд рублей, мобильная сервисная выручка упала почти на 5,9%, до 55,31 млрд рублей. Аналогичные тенденции компания может показать и по итогам I квартала 2020 года, предупредил ранее VEON.

Как говорится в пресс-релизе VEON со ссылкой сразу на обоих СЕО, Эрреро и Терзиоглу, опыт и лидерские качества Торбахова будут играть ключевую роль в трансформации операционных и финансовых показателей "Билайна".

Сам Торбахов, на которого ссылается пресс-служба, отметил: "Я рад возглавить компанию, продолжая начатую несколько месяцев назад операционную и финансовую трансформацию ее бизнеса. Угроза коронавирусной инфекции в очередной раз подтверждает высочайшую важность услуг связи и цифровых сервисов для общества".

После того, как Торбахов ушел из "Вымпелкома" в 2010 году, компанию возглавила Елена Шматова, но и она проработала в этой должности лишь год. После нее в "Билайн" пришел выходец из "СТС Медиа" Антон Кудряшов и тоже проработал около года. После Кудряшова гендиректором стал Михаил Слободин, который впоследствии спешно покинул Россию (и, соответственно, занимаемую должность) после выдвинутых в его адрес обвинений в даче взяток должностным лицам в период в период его работы в ТЭК с 2007 по 2014 год.

После Слободина "Вымпелкомом" временно управлял Шелль Мортен Йонсен из VEON, потом оператор нашел управленца в компании-конкуренте: на должность гендиректора был приглашен Василь Лацанич из МТС. Он тоже "продержался" в "Билайне" недолго, с января 2018 по февраль 2020 года.

Александр Торбахов работал в Сбербанке с сентября 2010 года. С января 2019 года входит в набсовет ритейлера X5 Retail Group (как и "Вымпелком", актив "Альфа-групп").

VEON владеет 100% "Вымпелкома". Мажоритарным акционером VEON c долей 47,9% является LetterOne Михаила Фридмана, 8,3% находится под управлением голландского траста. Акции VEON котируются на NASDAQ (free float составляет 43,8%).