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Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг России включил алкогольные напитки в перечень товаров, параллельный импорт которых в РФ разрешен. Соответствующий приказ о внесении изменений в перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень брендов алкогольной продукции вошли Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchentoshan, Aultmore, Bell's, Black & White, Bowmore, Bushmills, Bulleit, Caol Ila, Cardhu, Clan Macgregor, Copper Dog, Dalwhinnie, Jack Daniel's, Jagermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, Jose Cuervo, Kahlua, Kilbeggan, Lagavulin, Macallan, Malibu, Mortlach, Oban, Patron, Proper Twelve, Roe & Co, Sauza, Sheridan's, Tanqueray, The Deveron, The Singleton, Tullamore D.E.W., White Horse, Woodford Reserve.

Изначально Минпромторг предлагал значительно более широкий перечень алкогольных брендов, разрешенных к параллельному импорту. В финальный список, в частности, не вошли марки Absolut, Ballantine's, Beefeater, Chivas, Jameson, Olmeca (производитель Pernod Ricard), Baileys, Captain Morgan, Talisker (Diageo), Grey Goose, Dewar's, Bombay Sapphire, William Lawson's (Bacardi) и др.

При этом, к примеру, другие бренды Diageo (Tanqueray, Johnnie Walker, The Singleton, Lagavulin) в перечне остались.

Механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России, говорится в сообщении Минпромторга. "Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей. При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью", - пояснило ведомство.

В дальнейшем Минпромторг совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции.

Как сообщалось, с предложением разрешить параллельный импорт алкоголя выступила ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.). По данным, которые приводила АКОРТ, в категории виски на долю ушедших и приостановивших работу в РФ компаний приходилось 66% рынка, в категории рома - 63%, в категории коньяка - 82%, в категории шампанского (произведенного во французском регионе Шампань) - 100%.

Минпромторг РФ
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