АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

Приверженность россян к конкретным брендам алкоголя гораздо выше, чем в других товарных группах, считают ритейлеры

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство включить алкоголь в перечень товаров, параллельный импорт которых в Россию разрешен. Об этом говорится в письме председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева вице-премьеру Дмитрию Григоренко ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Некоторые мировые поставщики алкоголя либо ушли с российского рынка, либо объявили о том, что покинут его в ближайшем будущем, напомнил Караваев.

"При этом заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство. Приверженность российского потребителя к конкретным брендам в данном сегменте значительно выше, чем в других товарных группах. На сегодняшний момент основные дистрибьютеры алкогольных напитков работают на остатках имеющего товара, активно сокращая ассортимент в результате сокращения запасов. Новых поставок не заявлено", - говорится в письме.

Поэтому АКОРТ просит содействовать скорейшему рассмотрению предложения включить в перечень разрешенных к параллельному импорту конкретных брендов алкоголя, "чтобы обеспечить наличие товара на полках и их доступность для потребителя как по ассортименту, так и по цене, а также минимизировать риски повышения дефицита и невозможности поставок".

Ассоциация вместе с Росалкогольрегулированием и Минфином обсуждает, как при этом не допустить на рынок контрафакт.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров России, в том числе X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и другие.