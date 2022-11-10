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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Объем параллельного импорта в РФ в 2022 году может превысить $15 млрд

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Объем ввезенных по параллельному импорту в РФ товаров по итогам 2022 года может превысить $15 млрд, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов журналистам в четверг.

"У нас оформление в целом по стране, с момента введения санкций и на конец октября - это $12,6 млрд параллельного импорта и 1,6 млн тонн (...) Осторожный прогноз до конца года - это более $15 млрд и более 2 млн тонн", - сказал Давыдов.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня подписал закон о легализации параллельного импорта. Этот документ законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей.

Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

ФТС
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