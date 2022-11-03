Доллар сдал позиции к евро, иене и фунту после подъема на итогах заседания ФРС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доллар в четверг перешел к снижению по отношению к евро, иене и фунту стерлингов после подъема на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Пара евро/доллар к 8:54 по московскому времени торгуется на уровне $0,9828 по сравнению с $0,9818 на закрытие рынка в среду.

Курс американской валюты к иене опустился до 147,32 иены с 147,93 иены по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,5%, в то же время более широкий WSJ Dollar теряет около 0,2%.

Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года.

Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Курс фунта поднялся до $1,1410 с $1,1392 по итогам торгов в среду.

Банк Англии также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут обнародованы в 15:00 по московскому времени в четверг. Эксперты ожидают повышения базовой ставки британским ЦБ на 75 б.п. - до 3%. Банк Англии не поднимал ставку более чем на 50 б.п. с 1989 года, отмечает FT.

Кроме того, инвесторы ждут статистических данных по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в четверг.