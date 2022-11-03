Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Долларовый индекс приблизился к максимуму за 20 лет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Долларовый индекс растет более чем на 1% в ходе торгов в четверг днем и приближается к максимальному значению за 20 лет на сигналах Федеральной резервной системы США о дальнейшем повышении ставок.

Индикатор, рассчитываемый ICE и показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 14:20 по московскому времени прибавил 1,4% и составил 112,92 пункта.

ЭкономикаДоллар сдал позиции к евро, иене и фунту после подъема на итогах заседания ФРСЧитать подробнее

Федрезерв в среду ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. На данный момент она находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем, но отметил, что говорить о паузе в повышении пока рано.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, вопрос замедления будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Кроме того, Пауэлл сказал, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9741 по сравнению с $0,9818 на закрытие рынка в среду.

Курс американской валюты к иене вырос до 148,28 иены со 147,93 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс фунта упал до $1,1257 с $1,1392 по итогам торгов в среду.

Инвесторы теперь ждут публикации итогов заседания Банк Англии, который проводит заседание на этой неделе. Заявление регулятора будет обнародовано в 15:00 по московскому времени в четверг. Эксперты ожидают повышения базовой ставки британским ЦБ на 75 б.п. - до 3%. Банк Англии не поднимал ставку более чем на 50 б.п. с 1989 года, отмечает FT.

доллар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });