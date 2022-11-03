Долларовый индекс приблизился к максимуму за 20 лет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Долларовый индекс растет более чем на 1% в ходе торгов в четверг днем и приближается к максимальному значению за 20 лет на сигналах Федеральной резервной системы США о дальнейшем повышении ставок.

Индикатор, рассчитываемый ICE и показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 14:20 по московскому времени прибавил 1,4% и составил 112,92 пункта.

Федрезерв в среду ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. На данный момент она находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем, но отметил, что говорить о паузе в повышении пока рано.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, вопрос замедления будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Кроме того, Пауэлл сказал, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9741 по сравнению с $0,9818 на закрытие рынка в среду.

Курс американской валюты к иене вырос до 148,28 иены со 147,93 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс фунта упал до $1,1257 с $1,1392 по итогам торгов в среду.

Инвесторы теперь ждут публикации итогов заседания Банк Англии, который проводит заседание на этой неделе. Заявление регулятора будет обнародовано в 15:00 по московскому времени в четверг. Эксперты ожидают повышения базовой ставки британским ЦБ на 75 б.п. - до 3%. Банк Англии не поднимал ставку более чем на 50 б.п. с 1989 года, отмечает FT.