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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в октябре 2022 года составил $2,47 млрд, что на 57,8% меньше, чем в сентябре 2022 года ($5,85 млрд) и на 92% меньше, чем в октябре 2021 года ($30,88 млрд), говорится в сообщении биржи.

Ранее сообщалось, что "СПБ биржа" согласовала с ЦБ РФ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо.

СПБ Биржа
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