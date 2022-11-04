СПБ банк перевел на неторговые разделы субсчетов депо 45 иностранных бумаг

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - СПБ банк, выполняющий функции расчетного депозитария "СПБ биржи", в пятницу 4 ноября совместно с участниками торгов переводит на неторговые разделы субсчетов депо 45 наименований иностранных бумаг, учитываемых находящимся под санкциями Национальным расчетным депозитарием (НРД, центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи"), торги которыми не проводятся с конца февраля 2022 года, сообщается в пресс-релизе на сайте биржи.

Эта депозитарная операция позволит СПБ банку и участникам торгов при необходимости подтвердить иностранным регуляторам информацию об остатках заблокированных иностранных ценных бумагах, которые учитываются в НРД, в рамках процедуры получения лицензий иностранных регуляторов.

Перевод на неторговые разделы выполняется для ценных бумаг с листингом на LSE (пять наименований) и биржах ФРГ (34 наименования), а также ETF (шесть наименований).

Биржа отмечает, что перевод не окажет влияние на инвесторов, поскольку торги этими ценными бумагами на проводятся с февраля.