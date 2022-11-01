"СПБ биржа" 7 ноября даст возможность заключать сделки с частью иностранных бумаг

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" согласовала с ЦБ РФ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо, сообщается в пресс-релизе биржи.

Для этого расчетному депозитарию биржи - СПБ банку - предстоит перевести часть иностранных ценных бумаг (674 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Предварительно "СПБ биржа" сообщала, что предоставит возможность участникам торгов и их клиентам - инвесторам с 31 октября заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Однако после консультаций с ЦБ и участниками торгов биржа перенесла на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо брокеров на торговые разделы этих субсчетов, объяснив это необходимостью завершить процесс сверки остатков по ценным бумагам и согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

Кроме даты изменилось и общее количество бумаг, подлежащих переводу на торговые разделы: первоначально планировалось перевести 680 бумаг, теперь их стало на шесть меньше, из ранее опубликованного списка исключены бумаги Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding PLC и X5 Retail Group N.V.

СПБ банк распределит среди брокеров иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах. Брокеры, в свою очередь, по тому же принципу распределят полученные ценные бумаги среди своих клиентов - инвесторов.

Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых "СПБ биржа" достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД (находящийся под санкциями Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу "Московской биржи" ), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.

При такой процедуре обмена не возникает дисконтов, так как такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи.

У ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ банком.

Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для инвесторов произойдет автоматически без возникновения каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется.

Как поясняла биржа, в процессе обмена активов СПБ банк переведет ценные бумаги иностранного институционального инвестора с торгового на неторговый раздел субсчета депо. Одновременно то же количество бумаг тех же наименований у участников торгов (брокеров) будут переведены с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. СПБ банк в вышестоящих депозитариях сменит цепочку учета для иностранного институционального инвестора (будет включать НРД) и сменит цепочку учета для брокеров (с момента перевода она не будет включать НРД).

При этом депозитарные операции по переводу ценных бумаг осуществляются между разделами субсчетов депо внутри расчетного депозитария СПБ банка, то есть движений бумаг между субсчетами депо не будет.

Операция перевода не связана с какими-либо действиями владельца ценных бумаг, поэтому право собственности для инвестора не меняется, количество ценных бумаг остается прежним.

Эта операция коснется тех брокеров, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" и у которых на неторговых разделах есть ценные бумаги, подлежащие переводу.

На неторговых разделах субсчетов депо хранятся иностранные ценные бумаги, цепочка учета прав которых включает НРД и международные депозитарии Euroclear или Clearstream.

Новость дополняется