Чистая прибыль МосБиржи по МСФО в III кв. выросла на 29,3%, до 8,715 млрд руб.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа по итогам третьего квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 29,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 8,715 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале 2022 года выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 8,1 млрд рублей, во втором квартале - на 19% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, до 8,286 млрд рублей.

Комиссионные доходы

Комиссионные доходы биржи в третьем квартале 2022 года сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14,3%, до 8,928 млрд рублей. Изменение комиссионного дохода в третьем квартале обусловлено снижением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.

Показатель EBITDA в третьем квартале вырос на 27,5%, до 11,906 млрд рублей.

Капитализация рынка акций на 30 сентября 2022 года составила 33,77 трлн рублей ($587,78 млрд). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 52,8% на фоне соответствующего сокращения объемов торгов на 53,9%.

Комиссионные доходы долгового рынка снизились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2%, за исключением однодневных.

Рост эффективной комиссии обусловлен смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с центральным контрагентом, а также увеличением активности на первичном рынке. Положительная динамика комиссионного дохода и объема торгов в сравнении со вторым кварталом 2022 года обусловлена увеличением объема первичных размещений облигаций.

Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 61,9% при снижении объема торгов на 22,6%.

Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода объясняется двумя факторами: новой структурой тарифов, введенной в августе 2022 года, действующей в пользу провайдеров ликвидности, и смещением оборота в сторону спот-сегмента.

Объемы сделок спот увеличились на 17,8%, в то время как объемы торгов свопами снизились на 38,3% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютных позиций.

Комиссионный доход денежного рынка снизился на 31,9%. Объем торгов увеличился на 14%.

Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо сократились на 8%, до 4,9 дня, и в частности средние сроки репо с КСУ - на 57%, до 2,9 дней. В квартальном сравнении сроки репо показали положительную динамику.

Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 14,8% при уменьшении объема торгов на 57,0%.

Динамика эффективной комиссии объясняется изменением структуры объемов торгов и новой асимметричной тарифной моделью, действующей с июня 2022 года и направленной на повышение ликвидности. На квартальную динамику комиссионного дохода также повлияла отмена скальперской скидки.

Комиссионный доход от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг снизился на 6,0%.

Доходы от продаж информационных услуг уменьшились на 15,8% на фоне укрепления рубля и снижения спроса со стороны нерезидентов. Несмотря на положительную квартальную динамику, доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 19,0% в сравнении с третьим кварталом 2021 года из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 160,0 млн рублей.

Доходы по другим направлениям деятельности компании выросли на 0,7% и составили почти 2,4 млрд рублей.

Общие операционные расходы увеличились на 8,8%. Рост за счет неорганического компонента, платформы NTPro (приобретена в октябре 2021 года), составил 0,9 процентного пункта (п.п.). Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги составил 0,7 п.п. Таким образом, операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 8,1%.

Персонал

Расходы на персонал Мосбиржи выросли на 22,7%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий за первое полугодие 2022 года пришлось 15,8 п.п., на наем новых сотрудников и пересмотр размера заработной платы - 9,3 п.п., на программу долгосрочного поощрения пришлось - минус 2,4 п.п.

Численность персонала выросла на 11,6%. На привлечение ИТ-персонала пришлось 7,1 п.п., на рост численности в связи с приобретением NTPro - 2,9 п.п., и на наем других сотрудников - 1,6 п.п.

Реклама

Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 64,3% в квартальной динамике в связи с завершением рекламной кампании по проекту Финуслуги.

Сумма вознаграждения маркетмейкерам сократилась на 51,3% на фоне снижения объемов торгов.

Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 8,8%, в основном за счет роста на 20,8% расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 15,2%.

Объем капитальных затрат составил 1,04 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году - менее 20% по сравнению с 2021 годом.

Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2022 год - 3,8-4,3 млрд рублей.

Основными акционерами Московской биржи являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Free float составляет 64%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).