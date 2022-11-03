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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Перспективы будущих дивидендов "Мосбиржи" зависят от регуляторики, расходов, M&A

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа", принимая решение о выплате дивидендов за 2022 год, будет учитывать регуляторные нормативы, программы импортозамещения, инвестиции в развитие и возможные M&A сделки, сообщил на телеконференции для инвесторов исполняющий обязанности финансового директора биржи Георгий Урютов.

Он напомнил, что ранее на этой неделе набсовет биржи, вернувшись к вопросу распределения прибыли за 2021 год, рекомендовал дивиденды не выплачивать.

"Основными факторами, влияющими на выплату дивидендов, в следующем году будут опять же регуляторные нормативы, программы импортозамещения, инвестиции в развитие. Все эти активности генерируют определенный уровень CAPEX. Также мы не снимем с повестки возможные M&A сделки. Кроме того, в условиях текущих ограничений у нас нет возможности забирать деньги из НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московская биржа" - ИФ)", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, может ли в следующем году "Мосбиржа" рассмотреть вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых периодов, директор по связям с инвесторами Антон Терентьев отметил, что на данный момент "на столе" присутствуют все возможные варианты, но пока рано говорить об этом более конкретно.

Урютов много лет проработал в структурах группы "Мосбиржи", до 2020 года был директором финансового подразделения НРД, с 2020 года руководил финансовым блоком Национального клирингового центра, в частности, отвечал за организацию работы комитета управления активами, организацией политики казначейской деятельности НКЦ и политики управления активами и пассивами группы, сообщил Терентьев, представляя участникам телеконференции и.о. CFO.

Пост финдиректора "Мосбиржи" вакантен после ухода Андрея Селюка.

Мосбиржа Георгий Урютов НРД Антон Терентьев Андрей Селюк НКЦ
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