Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

BMW вложит $1,4 млрд в проект по выпуску аккумуляторов в Китае

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), совместное предприятие германской Bayerische Motoren Werke AG и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd., инвестирует 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в новый проект по производству аккумуляторных батарей в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает "Синьхуа"

Соответствующее соглашение было подписано в городе Шэньян. Достигнутая договоренность позволит BBA расширить мощности по производству аккумуляторных батарей на производственной базе в Шэньяне.

"Подписание инвестиционного соглашения не только демонстрирует нашу уверенность в долгосрочных перспективах китайского рынка, но и подчеркивает нашу твердую веру в то, что экономическое сотрудничество позволит еще больше укрепить мосты взаимодействия между Китаем и Германией", - сказал президент и главный исполнительный директор BMW China Йохен Голлер.

Президент и главный исполнительный директор BBA Франц Декер также отметил, что инвестиции в расширение производства являются "следующим ключевым шагом" в стратегии BMW по ускорению развития электромобильности в Китае.

BMW провела масштабную модернизацию производственной базы в Шэньяне, в том числе открыла в июне завод, общий объем инвестиций в который составил 15 млрд юаней.

Шэньян - крупнейшая производственная база группы BMW в мире. Общее число сотрудников BMW в Китае превышает 28 тысяч человек.

Brilliance China Automotive BMW Brilliance Automotive BMW Германия Китай Ляонин BBA Йохен Голлер Франц Декер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });