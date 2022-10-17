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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

BMW перенесет производство электрических Mini из Великобритании в Китай

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) намерена свернуть производство электрической версии автомобилей Mini в Великобритании в следующем году и перенести его в Китай.

Это наносит серьезный удар по надеждам Великобритания на то, что она может стать глобальным центром производства экологически чистых автомобилей, пишет Times.

Производство электромобилей на предприятии, расположенном на окраине Оксфорда, прекратится в следующем году в рамках планов по изменению модельного ряда автопроизводителя с 2024 года, заявили в BMW. Мощности завода составляют около 40 тыс. электрических Mini в год.

Совместное предприятие BMW с китайской Great Wall Motor позволит компании выпускать хэтчбеки и небольшие внедорожники в восточном Китае, как и Mini Aceman следующего поколения с нулевым уровнем выбросов.

BMW также сообщила, что новая электрическая версия Countryman – самого большого автомобиля в модельном ряду Mini - будет производиться на заводе в Лейпциге.

Бензиновые Mini Coopers будут производиться в Оксфорде в трехдверном, пятидверном и кабриолетном вариантах для экспорта на такие рынки, как США, Япония и Ближний Восток. При этом BMW подтвердила, что сохранит производство Mini с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года.

BMW Mini Великобритания Китай
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