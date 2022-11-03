L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группа L'Oreal SA, крупнейший в мире производитель косметики, приостановила расходы на рекламу в Twitter через несколько дней после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

После появления публикации в FT представитель французской компании сообщил агентству Reuters, что "решение о приостановке рекламы" не принято. Представители Twitter не ответили на запрос о комментарии.

L'Oreal входит в десятку крупнейших рекламодателей в мире. В прошлом году рекламные расходы компании превысили 10 млрд евро. При этом фирма тратит лишь небольшую часть бюджета на рекламу в Twitter, предпочитая соцсети TikTok и Instagram (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана российскими властями экстремистской организацией и запрещена).

На прошлой неделе размещение рекламы в Twitter приостановил крупнейший американский автопроизводитель General Motors.

Руководители некоторых крупнейших рекламных фирм также отмечают, что их клиенты начали пересматривать и в отдельных случаях сокращать свое присутствие на платформе, пишет FT.

"Компании уходят по-тихому", - сказал один из топ-менеджеров.

Interpublic, одна из ведущих рекламных групп в мире, рекомендовала своим клиентам приостановить рекламу в Twitter в течение следующей недели. Американский конгломерат, владеющий маркетинговыми компаниями McCann и MullenLowe, также посоветовал рекламодателям дождаться "большей ясности" в отношении дальнейших планов Twitter.

Ранее Маск говорил, что хочет ослабить ограничения на размещение контента в микроблогах и отменить "вечные" баны для пользователей, что вызвало опасения среди некоторых рекламодателей. Беспокойство усиливается по мере приближения выборов в Конгресс США, поскольку компании боятся, что их реклама будет соседствовать с ложной информацией и пропагандой насилия, отмечает FT.

Дополнительным негативным фактором стала новость об отставке коммерческого директора Twitter Сары Персонетт, поскольку она была главным контактным лицом для рекламодателей.

1 ноября 40 гражданских объединений подписали открытое письмо к рекламодателям, включая Amazon, Coca-Cola и Procter & Gamble, призвав их отказаться от размещения рекламы в Twitter, если при новом руководстве упадут стандарты компании, в том числе в плане модерации контента.

Годовая выручка Twitter составляет около $5 млрд, и львиная доля доходов компании приходится на доходы от рекламы.