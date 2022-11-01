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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Маск распустил совет директоров Twitter

Маск распустил совет директоров Twitter
Фото: Leonardo Munoz/VIEWpress

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск распустил совет директоров Twitter Inc. и теперь единолично руководит компанией, сделку по покупке которой он закрыл на прошлой неделе. Twitter уведомил о роспуске совета директоров регуляторов.

Как сообщает сайт Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), роль совета директоров заключается в "заботе об интересах акционеров". У Twitter остался лишь один контролирующий акционер, и компании совет директоров больше не нужен.

До завершения сделки по приобретению Twitter в совет директоров компании, в частности, входил бывший CEO Параг Агравал. Он был уволен на прошлой неделе наряду с несколькими другими топ-менеджерами Twitter.

Twitter принял предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. 8 июля Маск уведомил компанию, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску в связи с его отказом от покупки соцсети должны были начаться 17 октября, однако после того, как миллиардер заявил о намерении вернуться к ее завершению, суд дал сторонам период до 28 октября, чтобы достичь соглашения.

Действия миллиардера, касающиеся покупки Twitter, проверяют американские регуляторы.

Twitter США Илон Маск FINRA Параг Агравал
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