Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Twitter Inc. планирует изменить условия платной подписки Twitter Blue, дающей пользователям сети микроблогов доступ к ряду премиальных функций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.

Сервис Twitter Blue, запущенный чуть больше года назад, дает пользователям возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Кроме того, он позволяет объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст.

Клиенты Twitter Blue также получают доступ к публикациям сотен изданий, которые могут читать без просмотра рекламы.

По словам источников, верификация пользователей, то есть подтверждение подлинности аккаунта известных людей с помощью голубой галочки, станет частью подписки Twitter Blue.

Илон Маск, закрывший сделку по покупке Twitter 27 октября, заявил в минувшее воскресенье на своей странице в сервисе микроблогов, что "весь процесс верификации пользователей пересматривается".

Источники WSJ отмечают, что в компании планируют изменить условия Twitter Blue к 7 ноября.