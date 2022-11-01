Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Twitter Inc. планирует изменить условия платной подписки Twitter Blue, дающей пользователям сети микроблогов доступ к ряду премиальных функций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.

Сервис Twitter Blue, запущенный чуть больше года назад, дает пользователям возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Кроме того, он позволяет объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст.

Клиенты Twitter Blue также получают доступ к публикациям сотен изданий, которые могут читать без просмотра рекламы.

По словам источников, верификация пользователей, то есть подтверждение подлинности аккаунта известных людей с помощью голубой галочки, станет частью подписки Twitter Blue.

Илон Маск, закрывший сделку по покупке Twitter 27 октября, заявил в минувшее воскресенье на своей странице в сервисе микроблогов, что "весь процесс верификации пользователей пересматривается".

Источники WSJ отмечают, что в компании планируют изменить условия Twitter Blue к 7 ноября.

Twitter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

Золото подорожало на 1% после снижения по итогам седьмого месяца подряд

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

В АТОР сообщили о возможности оплачивать экскурсии в Турции российскими картами

РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран

РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран

Johnson & Johnson покупает Abiomed, оценив компанию в $16,6 млрд

Маск распустил совет директоров Twitter

Маск распустил совет директоров Twitter
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });