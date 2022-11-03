Доходность двухлетних US Treasuries достигла максимума с лета 2007 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доходность двухлетних гособлигаций США поднялась выше 4,7% годовых, достигнув максимума с лета 2007 года, сообщает MarketWatch.

Федеральная резервная система 2 ноября ожидаемо подняла процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом Федрезерв указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года.

Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

"Доходность US Treasury поднялась после того, как Пауэлл вчера ясно дал понять, что ставка в текущем цикле подъема будет выше, чем предполагалось, - отмечает экономист Daiwa Capital Markets Эмили Николь. - Он также повторил, что риски недостаточного ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ) больше, чем риски слишком сильного ужесточения".

"Общий вывод ФРС "ястребиный", поскольку Пауэлл прямо заявил, что он предпочел бы чрезмерно ужесточить ДКП и впоследствии отступить, чем недостаточно ужесточить и потенциально позволить инфляции выйти из-под контроля", - полагает экономист Citi Эндрю Холленхорст.

Он пересмотрел ожидания относительно дальнейшей динамики ставки Федрезерва и теперь полагает, что в декабре и в феврале следующего года она будет повышена на 50 б.п., в марте и мае - на 25 б.п. В результате ее диапазон достигнет 5,25-5,5% годовых.

Рынки оценивают с вероятностью в 62%, что ФРС поднимет процентную ставку на 50 б.п. - до диапазона 4,25-4,5% годовых - на заседании в декабре. Исходя из котировок фьючерсов, к июню 2023 года стоимость кредитования вырастет в среднем до 5,1% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Доходность двухлетних US Treasuries в ходе торгов в четверг выросла до 4,724% годовых по сравнению с 4,607% днем ранее. Доходность десятилетних гособлигаций повысилась до 4,195% годовых с 4,105%, тридцатилетних - до 4,216% годовых с 4,140%.