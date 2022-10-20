Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с 2007 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Доходность 10-летних US Treasuries к 14:56 по Москве выросла до 4,143% по сравнению с 4,139% на закрытие торгов накануне. Ранее в ходе сессии доходность этих бумаг поднималась примерно до 4,15%, максимума с конца 2007 года.

Доходность облигаций с погашением через 2 года выросла до 4,580% с 4,554% накануне, а 30-летних бумаг - до 4,147% по сравнению с 4,127%.

Доходность двухлетних облигаций подскочила более чем на 380 базисных пунктов с начала года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США с целью вернуть инфляцию обратно к целевым 2%.

"Рисковые настроения продолжают ослабевать... доходность гособлигаций США подскочила на "ястребиной" риторике представителей руководства Федрезерва накануне, - сказал MarketWatch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что спрос на рынке труда США остается высоким, а базовое инфляционное давление еще, вероятно, не достигло пика".

Участники финансовых рынков закладывают в прогнозы 93%-ную вероятность того, что Федеральной резервной системе придется повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, до диапазона в 3,75-4% на заседании в ноябре.