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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Аналитики Deutsche Bank ждут роста курса евро выше $1,1 к концу 2023 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Курс евро может укрепиться и превысить $1,1 к концу 2023 года, полагают аналитики Deutsche Bank Алан Раскин и Джордж Саравелос. Их обзор приводит Bloomberg.

Они полагают, что подорожание евро до указанного уровня может случиться даже без серьезных изменений в геополитической обстановке, если Федеральная резервная система США начнет снижать ставки во втором полугодии 2023 года, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

"Если это случится, такого расхождения в ДКП будет достаточно для того, чтобы пара евро/доллар достигла как минимум $1,1 в конце 2023 года даже без геополитического сдвига", - написали эксперты.

В случае значительного улучшения ситуации на Украине аналитики Deutsche Bank будут готовы повысить свои прогнозы для евро на конец следующего года как минимум на 5 центов.

Пара евро/доллар к 12:06 по Москве торгуется на уровне $1,0383 против $1,0396 на закрытие сессии в среду. В течение нескольких предыдущих месяцев евро был дешевле доллара.

Доллар едва ли обновит новые максимумы, если ключевая ставка в США достигнет максимума в районе 5%, полагают эксперты немецкого банка. Продолжение рекордного роста возможно, если пиковое значение ставки будет около 6% или выше, но аналитики назвали это маловероятным сценарием.

Deutsche Bank Алан Раскин Джордж Саравелос ЕЦБ ФРС США Украина
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