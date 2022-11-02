Аналитики спрогнозировали повышение ставки Банком Англии сразу до 3%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам ноябрьского заседания 3 ноября повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, с текущих 2,25% до 3% годовых, на фоне устойчиво высокой инфляции в стране, полагают аналитики.

Если прогноз сбудется, то темп подъема станет максимальным с 1989 года, а размер ставки достигнет рекорда с ноября 2008 года. С декабря прошлого года британский центробанк поднимал ставку семь заседаний подряд, последние два раза - на 50 б.п.

Ситуация в британской экономике слабо изменилась за шесть недель, прошедших с сентябрьского заседания ЦБ, отмечает Financial Times. Инфляция в сентябре вернулась на максимум за 40 лет, тогда как рынок труда остается сильным, при этом данные о деловой активности указывают на её ослабление.

Тем временем на финансовых рынках наблюдались резкие колебания - сначала после объявленного снижения налогов примерно на 45 млрд фунтов в год, а потом после отмены этих налоговых послаблений и отставки премьер-министра Лиз Трасс вслед за министром финансов Квази Квартенгом.

Неопределенность, в которой оказался Банк Англии, заключается в том, что новый премьер (и бывший глава Минфина) Риши Сунак планирует озвучить новую экономическую стратегию правительства только 17 ноября, так что пока центробанку придется "действовать вслепую", как отметил глава ЦБ Эндрю Бейли.

В частности, пока неясно, решится ли Сунак на немедленное повышение налогов и сокращение бюджетных расходов, и если да, то в каком масштабе. Такие действия могут существенно ослабить инфляционное давление и снизить необходимость в резком ужесточении денежно-кредитной политики.

Сэмюэль Тумбс, экономист в Pantheon Macroeconomics, ожидает "повышения ставки на 75 б.п., но также сигнала о том, что на последующих заседаниях подъемы будут более умеренными".

Кроме того, Банк Англии может попытаться умерить ожидания рынка относительно максимального размера ставки. Сейчас аналитики в среднем прогнозируют, что к лету следующего года стоимость заимствований может достичь 4,75%. Тем временем зампредседателя центробанка Бен Бродбент ранее дал понять, что, по его прогнозам, ставка достигнет пика в районе отметки 4,25%.

Банк Англии подведет итоги ноябрьского заседания в 15:00 по Москве 3 ноября. Также ЦБ обнародует обновленные макроэкономические прогнозы.

В августе регулятор шокировал британцев, спрогнозировав рост инфляции до 13% к концу 2022 года, продолжительную рецессию и самое резкое падение уровня жизни за 60 лет. Однако сейчас, после объявленных правительством мер по сдерживанию роста расходов на электроэнергию, Банк Англии может умерить свои прогнозы относительно инфляции. Впрочем, экономисты полагают, что ЦБ по-прежнему отметит приближение британской экономики к рецессии.