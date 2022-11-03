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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Объем операций в Системе быстрых платежей в III квартале вырос в 2,8 раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в третьем квартале 2022 года составил 3,9 трлн рублей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,39 трлн рублей), говорится в материалах ЦБ.

В третьем квартале 2022 года в СБП совершено 727 млн переводов почти на 3,7 трлн рублей. Количество и сумма переводов увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 26% и 27% соответственно. Средняя сумма перевода по итогам третьего квартала составила 5 тыс. рублей.

В третьем квартале в СБП было оплачено 112 млн покупок на 214 млрд рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем один покупатель оплатил через СБП пять покупок, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По итогам третьего квартала около 1 млн человек получили выплаты от юридических лиц через СБП на сумму порядка 15,6 млрд рублей, что в 3 раза больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года.

Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, в третьем квартале увеличилось на 25% - до 452 тыс. - по сравнению с предыдущим кварталом.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции).

СБП ЦБ РФ
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