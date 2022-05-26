Программу возврата комиссий за оплату в СБП продлят до конца года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило продлить до конца года программу по возмещению малому и среднему бизнесу комиссий за платежи по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса, которое проходит на территории машиностроительного завода "Тонар" в Подмосковье.

"Решение приняли – продлим, продлим до конца года", - сказал Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос члена совета директоров "Ван Груп Компани" Григория Кисильгофа.

Глава правительства поручил министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить соответствующий документ.

На данный момент комиссия за использование СБП составляет 0,4% - 0,7%.

Текущая программа компенсации была запущена 1 июля 2021 года и должна была закончиться 31 декабря того же года, но позднее была продлена до 1 июля 2022 года.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе – 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции. По данным ЦБ за первый квартал 2022 года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они совершили 1,4 млрд операций.