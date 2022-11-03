Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Японский автомобильный бренд Infiniti, принадлежащий концерну Nissan, сообщил об уходе с российского рынка. Соответствующее заявление в четверг размещено в официальном сообществе компании во "ВКонтакте".

"Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии", - заявили в компании.

Россия стала для Infiniti первым европейским рынком, бренд был представлен в стране с 2006 года. До начала года на местный рынок импортировались автомобили SUV-сегмента моделей QX50, QX55 и QX80.

Последние годы у бренда не было локального производства. В 2012-2014 годах на заводе Nissan в Петербурге велась крупноузловая сборка кроссоверов QX70, QX80 и седана M. Поставки автомобилей Infiniti на российский рынок были остановлены в начале марта после начала военной операции на территории Украины.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Infiniti в России за 9 месяцев 2022 года упали на 46%, до 819 штук. Доля рынка сократилась до 0,1% с 0,2% годом ранее.

Японский автоконцерн Nissan, которому принадлежит бренд Infiniti, ранее решил передать свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") за символическую стоимость в собственность российского ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тысяч автомобилей в год.