Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Чистая прибыль Nissan упала втрое во II финквартале из-за списаний в связи с уходом из РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль в три раза из-за списаний в связи с уходом из России.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 17,36 млрд иен ($119,2 млн) по сравнению с 54,12 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали рост показателя до 64,68 млрд иен.

ЭкономикаNissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую ценуNissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую ценуЧитать подробнее

Единовременное списание из-за ухода с российского рынка составило 24,1 млрд иен.

Квартальная выручка тем временем подскочила на 30% и достигла 2,525 трлн иен, а операционная прибыль взлетела на 45% - до 91,7 млрд иен.

Nissan ухудшила прогноз продаж и теперь планирует реализовать по итогам текущего фингода 3,7 млн автомобилей против прежней оценки в 4 млн.

Тем не менее, компания улучшила прогноз годовой выручки до 10,9 трлн иен, что предусматривает рост на 29% вместо ожидавшегося ранее увеличения на 19%. Прогноз чистой прибыли составляет 155 млрд иен (снижение на 28% вместо ранее ожидавшегося падения на 30%).

По итогам фингода убыток в связи с уходом из России составит примерно в 100 млрд иен, оценивает компания.

Котировки акций Nissan по итогам торгов в среду снизились на 0,5%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала года капитализация автопроизводителя снизилась на 11,3%, до 1,91 трлн иен, тогда как японский фондовый индекс Nikkei 225 за этот период потерял 3,7%.

Nissan Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа запускает премиальные недельные опционы на ликвидные акции

МосБиржа запускает премиальные недельные опционы на ликвидные акции

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Минтруд ждет, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% в ближайшие три года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });