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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

ФАС предложила индексировать грузовые ж/д тарифы с января на 8%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила предложения по индексации грузовых ж/д тарифов на 2023 год. Проект соответствующего приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает индексацию с 1 января 2023 года действующих тарифов, сборов и платы в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 8%.

Также приказом предусмотрено изменение тарифов на перевозку руд и концентратов железных при расстоянии перевозки свыше 5 тысяч км при перевозках на экспорт через сухопутные погранпереходы (вместо коэффициента 0,865 устанавливается коэффициент 1,3). Кроме того, документ предусматривает продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря 2023 года включительно.

"Тарифные решения направлены на устойчивость работы ОАО "РЖД" как в производственной, так и социальной сфере. Значительный объем инвестиций планируется направить на увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры и вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Это позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу по развитию "Восточного полигона", что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном направлении", - прокомментировала документ пресс-служба ФАС.

В пресс-службе Минтранса также отметили, что предлагаемая индексация грузового ж/д тарифа позволит сбалансировать финплан РЖД и обеспечить исполнение инвестпрограммы. "Данное решение также поможет обеспечить приобретение локомотивов у российских предприятий транспортного машиностроения. В совокупности все это позволит сформировать заказ для смежных отраслей российской экономики, что в свою очередь гарантирует сохранение рабочих мест в этих отраслях", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

ФАС РЖД Минтранс Восточный полигон
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