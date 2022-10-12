Инвестпрограмма РЖД на 2022 год скорректирована до 847 млрд рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "РЖД" на 2022 год после корректировки составит 847 млрд рублей, сообщила компания.

Дополнительные средства будут направлены на модернизацию локомотивов, обновление путевой инфраструктуры и моторвагонного подвижного состава. Такое решение 11 октября принял совет директоров РЖД.

"Совет директоров утвердил корректировку финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2022 год по итогам работы за первое полугодие 2022 года, одобрил корректировку основных бюджетных параметров АО "ФПК" на 2022 год рассмотрел вопросы реализации непрофильных активов РЖД, а также целевые значения годовых и промежуточных ключевых показателей деятельности РЖД", - сообщила компания.

В середине сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что РЖД предлагают индексировать грузовой железнодорожный тариф с 1 января 2023 года на 9,8%. Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 году она должна была быть рекордной, однако РЖД еще в мае анонсировали её сокращение с 1,028 трлн рублей до 808 млрд рублей.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал изданию, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд рублей (до 838 млрд рублей), из которых 91 млрд рублей приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложений в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год, по данным газеты, должна составить 1,23 трлн рублей, что больше прежнего плана (1,14 трлн рублей). Источник издания, знакомый с деталями совещания, отметил, что такой объем инвестпрограммы обусловлен необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.