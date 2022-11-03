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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Грузия увеличила экспорт вина на 15% за счет популяризации своих брендов на Западе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года экспорт вина из Грузии вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом рекордного 2021 года, сообщил в парламенте страны глава Национального агентства вина Леван Мехузла. Его заявление привела пресс-служба парламента.

Чиновник Мехузла подчеркнул, что эти успехи достигнуты во многом благодаря мероприятиям по популяризации и повышению узнаваемости грузинского вина на рынках западных стран.

Он напомнил, что в 2021 году Грузия поставляла вино в 62 страны, и объем поставок впервые превысил отметку в 100 млн бутылок. Нынешний год, по его словам, не менее успешный.

Говоря о ртвели (сборе урожая винограда), Мехузла отметил, что, как и в прошлом году, в текущем осуществляется программа субсидирования отрасли.

Для диверсификации рынков сбыта Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии.

Сумма, выделяемая из госбюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 млн лари до 9 млн лари в год. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился более чем в 4,5 раза: с 23 млн бутылок, экспортированных в 43 страны в 2012 году, до 107 млн в 2021 году.

Официальный курс на 3 ноября - 2,7596 лари/$1.

Грузия Леван Мехузла Национальное агентство вина США Балтия Китай Германия Великобритания Япония
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