Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на треть

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Грузии ожидает снижения урожая винограда в 2025 году до 200-250 тысяч тонн с рекордных 320 тысяч тонн в 2024 году, сообщил на заседании премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает bm.ge.

"Подход (субсидирование виноградарства - ИФ), действовавший в предыдущие годы, будет сохранен, что очень важно для поддержки виноградарства и виноделия в нашей стране. В этом году прогнозируемый урожай винограда составит 200-250 тысяч тонн", - сказал он.

Таким образом, снижение урожая винограда в этом году может составить от 22% до 37,5%.

В середине августа Национальное агентство вина Грузии прогнозировало снижение урожая винограда в этом году до 250-300 тысячтонн (от 6% до 22%).

В этом году на субсидирование виноградарей предусмотрено 50 млн лари. Субсидируемый виноград будет закупать только государственная "Компания по управлению урожаем". В этом году частные компании - производители вина больше не будут получать софинансирование в рамках обновленной модели субсидирования. В 2024 году на субсидирование закупок частными компаниями было направлено из бюджета 35 млн лари.

В 2024 году урожай винограда в Грузии вырос почти в 1,5 раза - до 320 тысяч тонн. На субсидирование урожая в прошлом году из бюджета было направлено 85 млн лари, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Производство винограда в Грузии субсидируется с 2008 года, после того как Россия ввела эмбарго на грузинское вино (отменено в начале 2013 года). В 2022 году в Грузии было собрано 256,5 тысяч тонн винограда. Урожай в 2023 году упал до 221 тысячи тонн из-за сложных погодных условий.

