Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки по приобретению ООО "Нефтесервисные технологии" российских активов нефтесервисной Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, "Нефтесервисные технологии" получили право приобрести 100% АО "Бейкер Хьюз", ООО "Би Джей Самотлор Сервисиз Восток", ООО "Ойламп Сервис", ООО "Оренбургнефтегеофизика", ООО "Энерго Инновации", ООО "Бейкер Хьюз Сервисез Рус", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ОАО "Ойламп Сервис".

"Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 8 октября 2022 года", - поясняется в тексте документа.

Как сообщалось, Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России в апреле. 1 августа компания объявила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ местному менеджменту.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Нефтесервисные технологии" учреждено 20 июля. Его владельцами в равных долях являются Александр Монахов, Алексей Аникеев и Наталия Айдарова. Все они входили в команду топ-менеджмента Baker Hughes в России.