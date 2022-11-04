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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту

Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки по приобретению ООО "Нефтесервисные технологии" российских активов нефтесервисной Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, "Нефтесервисные технологии" получили право приобрести 100% АО "Бейкер Хьюз", ООО "Би Джей Самотлор Сервисиз Восток", ООО "Ойламп Сервис", ООО "Оренбургнефтегеофизика", ООО "Энерго Инновации", ООО "Бейкер Хьюз Сервисез Рус", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ОАО "Ойламп Сервис".

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"Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 8 октября 2022 года", - поясняется в тексте документа.

Как сообщалось, Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России в апреле. 1 августа компания объявила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ местному менеджменту.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Нефтесервисные технологии" учреждено 20 июля. Его владельцами в равных долях являются Александр Монахов, Алексей Аникеев и Наталия Айдарова. Все они входили в команду топ-менеджмента Baker Hughes в России.

Владимир Путин Baker Hughes
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