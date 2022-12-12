Бывший тюменский завод Baker Hughes продолжит работу под брендом "Технологии ОФС"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, ранее принадлежавший международной компании Baker Hughes, продолжит работу под брендом "Технологии ОФС", сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора.

Моор провел рабочую встречу с представителями российского менеджмента, к которому перешел нефтесервисный бизнес Baker Hughes в России. Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил губернатора, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

"Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам", - заверил он.

Моор, в свою очередь, обозначил задачу сохранить производство и обеспечить занятость.

Завод в Тюмени специализируется на производстве нефтепогружного кабеля и оборудования для заканчивания скважин.

В ноябре президент Владимир Путин одобрил сделку по приобретению ООО "Нефтесервисные технологии" российских активов нефтесервисной Baker Hughes. "Нефтесервисные технологии" получили право приобрести 100% АО "Бейкер Хьюз", ООО "Би Джей Самотлор Сервисиз Восток", ООО "Ойламп Сервис", ООО "Оренбургнефтегеофизика", ООО "Энерго Инновации", ООО "Бейкер Хьюз Сервисез Рус", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ОАО "Ойламп Сервис".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Нефтесервисные технологии" учреждено 20 июля. Его владельцами в равных долях являются Александр Монахов, Алексей Аникеев и Наталия Айдарова. Все они входили в команду топ-менеджмента Baker Hughes в России.