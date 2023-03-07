Объем китайского экспорта в январе-феврале снизился на 6,8%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китайский экспорт в январе-феврале 2023 года сократился на 6,8% в годовом исчислении и составил $506,3 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

Падение китайского экспорта отмечается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта в январе-феврале сократился на 10,2% - до $389,42 млрд. Аналитики ожидали снижения на 5,5%.

В декабре китайский экспорт упал на 9,9%, импорт - на 7,5%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-феврале составил $116,88 млрд по сравнению с $109,7 млрд годом ранее.