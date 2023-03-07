Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Объем китайского экспорта в январе-феврале снизился на 6,8%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китайский экспорт в январе-феврале 2023 года сократился на 6,8% в годовом исчислении и составил $506,3 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

Падение китайского экспорта отмечается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта в январе-феврале сократился на 10,2% - до $389,42 млрд. Аналитики ожидали снижения на 5,5%.

В декабре китайский экспорт упал на 9,9%, импорт - на 7,5%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-феврале составил $116,88 млрд по сравнению с $109,7 млрд годом ранее.

Китай Главное таможенное управление
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ФНБ в феврале вырос почти на 300 млрд рублей до 11,1 трлн рублей

"Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов

"Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб. и приблизился к годовому плану

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб. и приблизился к годовому плану

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Иностранные нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ

Ирак одобрил "ЛУКОЙЛу" заявление о коммерциализации запасов месторождения Эриду

Ирак одобрил "ЛУКОЙЛу" заявление о коммерциализации запасов месторождения Эриду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });