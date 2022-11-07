Нефть Brent подешевела до $97,6 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам минувшей недели, вызванного надеждами на смягчение подхода властей Китая к борьбе с коронавирусом.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составляет $97,59 за баррель, что на $0,98 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $3,9 (4,1%), до $98,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,44 за баррель, что на $1,17 (1,26%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $4,44 (5%), до $92,61 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал в ходе конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса.

Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

"Трейдеры полагают, что Китай станет локомотивом роста спроса на топливо в какой-то момент в следующем году на фоне ускорения роста экономики страны", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.