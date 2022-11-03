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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Подход "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения КНР на фоне сообщений в ряде СМИ, вселивших надежду на смягчение подобной политики.

Ведомство накануне провело встречу для анализа сообщений. Глава комиссии Ма Сяовэй сказал, что власти должны придерживаться политики "нулевой терпимости" и контроля за распространением коронавируса, говорится в заявлении комиссии.

"Мы должны решительно продолжать придерживаться общего подхода по предотвращению завозных случаев и роста заражений внутри страны", - сказал он.

Кроме того, глава комиссии подчеркнул, что новые вспышки коронавируса необходимо брать под контроль в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом.

Ранее в китайских социальных сетях распространилась информация о том, что Китай изучает возможность сворачивания политики Covid Zero, что привело к росту китайских фондовых рынков.

В четверг китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 0,2%.

Китай коронавирус
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