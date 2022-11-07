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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Brent подешевела до $98,45 за баррель на волатильных торгах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к снижению на волатильных торгах понедельника.

К 17:13 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,12%) - до $98,45 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (0,09%) - до $92,53 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Поддержку котировкам ранее в ходе торгов оказало снижение индекса доллара.

Американская валюта дешевеет на заявлениях ряда членов руководства Федрезерва о том, что они по-прежнему считают оправданным замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании, несмотря на сильные статданные по рынку труда.

Между тем негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР.

Как стало известно 7 ноября, объем китайского экспорта в октябре неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост показателя на 4%.

Импорт в октябре снизился на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,3% в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель в прошлом месяце не изменится.

Тем временем темпы наращивания добычи нефти американскими сланцевыми компаниями замедляются, несмотря на длительный период высоких прибылей, пишет The Wall Street Journal. По словам руководителей и аналитиков, ранее ожидалось, что текущий год станет знаменательным для США в плане добычи. Однако эти прогнозы не оправдались из-за вызванного инфляцией роста расходов, проблем в цепочках поставок и неутешительных показателей работы скважин у ряда компаний. В результате добыча нефти в стране осталась практически на прежнем уровне.

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