Сбербанк предложил взаимозачет по обязательствам с британской "дочкой"

Юристы в связи с этим обратились в Минфин Великобритании

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк и его британская "дочка", находящаяся под внешним управлением, обсуждают схему взаимозачета обязательств, реализация которой зависит от позиции санкционного регулятора.

Юристы, представляющие интересы специальных управляющих Sberbank CIB (UK) Ltd, обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании.

Как говорится в отчете управляющих, целью этого предложения является зачет заблокированных в России средств компании в счет суммы, подлежащей выплате Сбербанку как крупнейшему кредитору Sberbank CIB. Это позволило бы уменьшить размер требований Сбербанка к Sberbank CIB и тем самым увеличить объем активов для удовлетворения требований других кредиторов британской компании.

Эта схема выходит за рамки лицензии на совершение необходимых в процедуре внешнего управления операций, ранее выданной OFSI, поэтому 29 сентября в ведомство было направлено соответствующее ходатайство. На дату составления отчета (28 октября) по этому заявлению от ведомства пока не было получено никаких официальных разрешений или иных уведомлений.

Чистые обязательства Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн. У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн. Они и являются предметом предложения о взаимозачете обязательств. Эти средства не могут быть возвращены Sberbank CIB из-за существующих санкций.

Sberbank CIB сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.

США в феврале 2022 года ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они блокирующими не являлись. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позднее ввела и Великобритания.

Уже в апреле США ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания и ЕС.