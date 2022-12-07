Промпроизводство в Германии в октябре снизилось слабее прогноза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в октябре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного падения - на 0,6%.

В сентябре показатель вырос на 1,1%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности снизилось на 0,4% в октябре. Выпуск потребительских товаров упал на 1,9%, промежуточных товаров - на 1,8%. При этом выпуск средств производства вырос на 1,4%.

Выработка электроэнергии в ФРГ рухнула на 7,6%, объемы строительства поднялись на 4,2%.

Общий объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце не изменился по сравнению с октябрем 2021 года. По уточненным данным, в сентябре показатель вырос на 3,1%, а не на 2,6%, как было объявлено ранее.