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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

La Repubblica сообщила об интересе катарских инвесторов к итальянскому НПЗ "ЛУКОЙЛа"

La Repubblica сообщила об интересе катарских инвесторов к итальянскому НПЗ "ЛУКОЙЛа"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Группа инвесторов под руководством катарского бизнесмена Ганима бин Саада Аль Саада выразила интерес к приобретению нефтеперерабатывающего комплекса на Сицилии, принадлежащего "ЛУКОЙЛу", пишет La Repubblica.

По ее данным, в консорциум также входят итальянские компании. Предложение инвесторов было представлено итальянскому правительству группой консультантов, в которую входит бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема.

Как сообщалось, на приобретение НПЗ также претендует американский фонд Crossbridge при поддержке трейдеров Vitol и Trafigura.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе, он обеспечивает 22% поставок топлива на итальянский рынок. Если НПЗ не перейдет к новому владельцу, ему грозит закрытие, поскольку он не может получать российское сырье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки из России морским путем.

ISAB Катар Массимо д'Алема Crossbridge США Сицилия ЛУКОЙЛ Италия
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