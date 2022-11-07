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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Литовский системный оператор Litgrid за 9 месяцев понес 44 млн евро убытков

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года литовский системный оператор Litgrid получил 43,5 млн евро чистого убытка против 20,9 млн евро чистой прибыли годом ранее.

Компания объяснила, что убыток вызван в основном ростом цен на электроэнергию в 3,7 раза и увеличением до 75,4 млн евро затрат на компенсацию технологических потерь в сети электропередач. Кроме того, на появление убытков также повлияло снижение на 4,5 млн евро доходов от передачи электроэнергии из-за уменьшения ее объема, сокращение на 10,7 млн евро доходов от системных услуг и роста на 4,5 млн евро эксплуатационных расходов.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) сложился отрицательным - 34,5 млн евро, тогда как в прошлом году он был положительным и составлял 41,3 млн евро.

При этом выручка Litgrid в январе-сентябре этого года достигла 288,3 млн евро, что на 67,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщается, за девять месяцев литовскими сетями для нужд страны было передано 7,603 млрд. кВт.ч электроэнергии (снижение на 4,5%).

Litgrid Литва
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