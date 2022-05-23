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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии
Фото: Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - С 22 мая прекращен импорт российской электроэнергии в Литву и другие страны Балтии, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратила торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии - группы компаний "Интер РАО", говорится в пресс-релизе. Потребности Литвы в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

О решении Nord Pool было объявлено 20 мая.

Глава Минэнерго Дайнюс Крейвис через пресс-службу назвал это решение "важной вехой на пути Литвы к энергетической независимости", а также выражением солидарности с Украиной.

По словам министра, Литва достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно осуществит синхронизацию электросетей с Западной Европой, а свои потребности в электроэнергии будет обеспечивать за счет местного производства "зеленой" энергии и станет страной-экспортером электроэнергии.

Гендиректор литовского оператора системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис отметил, что рынки третьих стран не связаны с европейским рынком электроэнергии и что их предложения не формируют цены в торговой зоне Литвы, поэтому остановка торговли с Россией не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию в Литве.

По данным Litgrid, импорт российской электроэнергии в Литву в последние годы целенаправленно снижается. В прошлом году импорт электроэнергии из России составил 17% от общего импорта электроэнергии Литвы и 16% общего потребления электроэнергии в стране.

13 мая о решении приостановить импорт электроэнергии из России объявила Финляндия.

Nord Pool Интер РАО Литва Латвия Эстония Балтия Минэнерго Украина Litgrid Рокас Масюлис Украина
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