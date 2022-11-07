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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Опрос показал, что более 55% российских предпринимателей адаптировались к санкциям

При этом более 10% не выдержали санкций, 60% жалуются на спад внутреннего спроса, 26% не нашли аналогов важных иностранных продуктов или сервисов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Большинство предпринимателей в РФ заявляют, что смогли адаптироваться к влиянию западных санкций на бизнес и продолжить работу, следует из результатов опроса, проведённого аппаратом института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Если 10,5% опрошенных заявили, что не смогли справиться с последствиями санкционных ограничений, то 16,3% не заметили их вовсе. 55,4% полностью адаптировались или продолжают адаптацию к западным санкциям. То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций", - говорится в результатах опроса, распространенных пресс-службой Бориса Титова.

По данным аппарата, в опросе участвовали 5 760 предпринимателей из всех регионов страны. Из них 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% - к малому, 3,4% - к среднему и 1,6% - к крупному. Большинство опрошенных занимаются торговлей непродовольственными товарами, еще 11% - продовольственными. Также есть представители общепита, обрабатывающих производств, строительства и производства стройматериалов, сектора бытовых услуг, сельского и лесного хозяйства, образования, гостиничного и туристического бизнеса. Каждая из остальных отраслей не превышает доли в 3% от общего числа респондентов.

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По словам опрошенных, введенная в России частичная мобилизация не затронула 66% коллективов, а у 34% все же мобилизовали какую-то часть сотрудников. Более чем половине из тех, у кого сотрудников мобилизовали, замещение данных сотрудников не потребовалось либо замена была найдена очень быстро. При этом не смогли пока найти замену для выбывших сотрудников 19% респондентов.

Более 60% предпринимателей заявили, что основной проблемой бизнеса в настоящее время является спад внутреннего спроса. Еще порядка 26% участников опроса сообщили, что не сумели найти аналоги критически важным иностранным продуктам или сервисам, которые более не поставляются в Россию из-за санкций. Однако большая часть все же смогла найти новых поставщиков таких же или аналогичных продуктов, причем как в России, так и за рубежом.

Относительно оценки состояния собственного бизнеса только 6% респондентов отметили, что "бизнес пришлось или вскоре придется закрыть". "По остальным - ситуация ухудшилась, но контролируется. Так, больше 9% сохраняют стабильное увеличение выручки. 30,4% заявили, что выручка упала, но подконтрольно, 27% - отмечают "серьезный спад", 7% - "кризис", - говорится в опросе.

Среди уже принятых мер поддержки предприниматели наиболее высоко оценили мораторий на проверки, снижение ставок упрощенной системы налогообложения (УСН) и имущественного налога в регионах, льготные кредиты для МСП или системообразующих компаний, приостановку ввода новых требований по маркировке товаров.

Среди желаемых на будущее мер поддержки наиболее популярны списание части налогов, снижение страховых взносов до 15% со всего объема зарплаты, более дешевые и доступные оборотные кредиты, а также заморозка тарифов естественных монополий.

Россия
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