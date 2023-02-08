Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Белоусов призвал регионы стимулировать сотрудничество крупных компаний с МСП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал регионы активнее работать с крупными системообразующими компаниями с точки зрения их взаимодействия с малым и средним бизнесом. Он сказал это на селекторном совещании с участием региональных властей по поддержке МСП.

"В любом регионе есть крупные компании. У нас есть списки системообразующих предприятий. Ничего не мешает вести работу с этими компаниями, чтобы они заключили соглашения (о взаимодействии с МСП - ИФ), аналогичные тем, которые уже были заключены", - заявил Белоусов.

"Что это дает регионам? Прежде всего то, что деньги компаний не уходят из регионов. Они остаются внутри региона, поскольку формируют спрос для продукции того же МСП. А это все потом формирует дополнительную налоговую базу. Поэтому эту работу можно и следует рассматривать как работу по увеличению налоговой базы субъектов РФ. Более того, к договорам можно подтягивать все меры поддержки и с федерального уровня, и с уровня субъектов для того, чтобы компании могли развиваться. Поддерживать финансово, поддерживать их инвестиционные программы, закупки оборудования, увеличение персонала и все остальное", - сказал первый вице-премьер.

"Поэтому у меня просьба к "Опоре России" и Минэкономразвития России - нужно провести анализ и посмотреть активность этого направления в субъектах РФ. Здесь у нас достаточно большие есть резервы для того, чтобы увеличивать активность сектора МСП", - добавил он.

Ранее крупнейшие деловые ассоциации - РСПП, Деловая Россия, ТПП России - приняли декларацию взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП. Декларация определяет принципы взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП и области, в которых крупный бизнес может оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

Декларация состоит из 5 разделов: доступ на рынки, модернизация производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала и компетенций.

Андрей Белоусов МСП Минэкономразвития Опора России РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На границе с Литвой опробовали электронное бронирование очереди для автотранспорта

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Источник сообщил о шести погибших при обрушении части пятиэтажки в Тульской области

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии по делу об убийствах

РЖД в 1,8 раза увеличили пропускную способность работавшего на пределе участка Транссиба

В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

Спасатели разбирают завалы на месте частичного обрушения дома под Тулой

Спасатели разбирают завалы на месте частичного обрушения дома под Тулой

Более 1,5 млн девятиклассников пройдут в среду итоговое собеседование по русскому языку

Более 1,5 млн девятиклассников пройдут в среду итоговое собеседование по русскому языку

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Что произошло за день: вторник, 7 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });