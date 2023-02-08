Белоусов призвал регионы стимулировать сотрудничество крупных компаний с МСП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал регионы активнее работать с крупными системообразующими компаниями с точки зрения их взаимодействия с малым и средним бизнесом. Он сказал это на селекторном совещании с участием региональных властей по поддержке МСП.

"В любом регионе есть крупные компании. У нас есть списки системообразующих предприятий. Ничего не мешает вести работу с этими компаниями, чтобы они заключили соглашения (о взаимодействии с МСП - ИФ), аналогичные тем, которые уже были заключены", - заявил Белоусов.

"Что это дает регионам? Прежде всего то, что деньги компаний не уходят из регионов. Они остаются внутри региона, поскольку формируют спрос для продукции того же МСП. А это все потом формирует дополнительную налоговую базу. Поэтому эту работу можно и следует рассматривать как работу по увеличению налоговой базы субъектов РФ. Более того, к договорам можно подтягивать все меры поддержки и с федерального уровня, и с уровня субъектов для того, чтобы компании могли развиваться. Поддерживать финансово, поддерживать их инвестиционные программы, закупки оборудования, увеличение персонала и все остальное", - сказал первый вице-премьер.

"Поэтому у меня просьба к "Опоре России" и Минэкономразвития России - нужно провести анализ и посмотреть активность этого направления в субъектах РФ. Здесь у нас достаточно большие есть резервы для того, чтобы увеличивать активность сектора МСП", - добавил он.

Ранее крупнейшие деловые ассоциации - РСПП, Деловая Россия, ТПП России - приняли декларацию взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП. Декларация определяет принципы взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП и области, в которых крупный бизнес может оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

Декларация состоит из 5 разделов: доступ на рынки, модернизация производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала и компетенций.