"Северсталь" ждет падения спроса на металл у строителей и машиностроения в 2022 году

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь" ожидает в 2022 году падения спроса на стальную продукцию в России со стороны строительной отрасли и машиностроения на 4% и 22% соответственно. Поддержку спросу на металл на внутреннем рынке в этом году окажет энергетический сектор (+25%), говорится в презентации компании.

По итогам 2022 года спрос строительной отрасли может составить почти 33 млн тонн стали. За 9 месяцев текущего года этот показатель, по оценкам "Северстали", повысился на 1,2%, до 25,2 млн тонн.

В III квартале возобновился рост экономической активности участников строительного рынка на фоне отложенного спроса, мер господдержки и перераспределения потоков инвестиционной активности и доходов населения. Так, спрос в прошлом квартале повысился на 11%, до 8,8 млн тонн по сравнению с 7,9 млн тонн годом ранее. Однако в IV квартале уже ожидается его сокращение до 7,7 млн тонн по сравнению с 9,4 млн тонн в октябре-декабре 2021 года. Возможное падение на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания объясняет "умеренным сезонным снижением спроса, сдержанным поведением потребителей в формировании запасов".

Металлоемкость машиностроительной отрасли за 9 месяцев этого года сократилась на 21%, до 3,4 млн тонн. При этом в III квартале спрос просел также на 21%, до 1,1 млн тонн, а в IV квартале годовое падение может составить еще 21% (также до 1,1 млн тонн против 1,4 млн тонн годом ранее). Ключевыми тенденциями отрасли в этом году "Северсталь" называет "снижение спроса вследствие дефицита комплектующих и разрыва цепочек поставок, остановок части клиентов, ухода зарубежных ОЕМ с рынка РФ", а также падение конкурентоспособности отечественных производителей против импорта изделий из Китая и Турции на фоне сильного рубля, ограничения по продвижению изделий на экспортные рынки.

Согласно презентации, поддержку сталепроизводителям в этом году может оказать энергетический сектор. Так, по итогам 2022 года спрос на металл со стороны отрасли может составить 5,5 млн тонн, что на 25% выше показателя 2021 года. В январе-сентябре металлоемкость отрасли повысилась на 36%, до 4,2 млн тонн. В IV квартале компания не ожидает изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,3 млн тонн), в то время как в III квартале было зафиксировано повышение почти на треть - до 1,4 млн тонн.

"Северсталь" обращает внимание на "повышенные объемы реализации энергетических проектов на фоне низкой базы 2021 года за счет реализации крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы "Газпрома"", а также на восстановление потребления металлопродукции для добычи и обустройства месторождений в 2022 году после критически низких показателей 2020-2021 гг.

Расширение региональны продаж

Компания продолжает восстанавливаться после введения санкционных ограничений и прекращения, в частности, экспорта в европейский регион и увеличивает поставки на внутренний рынок.

Так, отгрузка "Северстали" в январе-сентябре на Урал выросла на 120%, в Сибирь и Дальний Восток - на 92%, отгрузка в ЮФО и Поволжье повысилась на 54%, ЦФО - на 37%.

Общий объем продаж за 9 месяцев на внутреннем рынке составил 6,1 млн тонн (годом ранее этот показатель находился на отметке 4,1 млн тонн), на строительный сортамент при этом пришлось 75% от общего объема отгружаемой продукции (+5 п.п. к аналогичному периоду 2021 года).