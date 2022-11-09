Россия сократила за 9 месяцев выпуск стали на 6% при росте производства труб почти на 18%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия сократила в январе-сентябре выплавку стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Снижение объемов производства чугуна составило 2,9%, сортового проката - 2,5%.

При этом выпуск трубной продукции вырос на 17,7% за счет труб большого диаметра для магистральных трубопроводных проектов ПАО "Газпром" и программ по газификации регионов России, отметил замминистра.

"...Необходимо отметить начавшийся в III квартале рост спроса на внутреннем рынке. По итогам девяти месяцев на внутреннем рынке на 1,5 млн тонн увеличилось потребление горячекатаного проката, почти на 1 млн тонн выросло потребление сортового проката", - сказал Евтухов.

Согласно данным World Steel Association, за девять месяцев этого года спрос на сталь со стороны РФ, стран СНГ и Украины просел почти на 19%, данные отдельно по России ассоциация не приводит.