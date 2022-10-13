Правило продажи на бирже до 25% товаров при колебании на рынках заработает с 2023 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что механизм обязательной продажи на бирже ряда категорий товаров при существенном изменении условий их оборота заработает с 2023 года, заявил в кулуарах "Российской энергетической недели" глава ведомства Максим Шаскольский.

"Он (законопроект о введении норматива по продаже на бирже отдельных категорий товаров - ИФ) проходит согласование в аппарате правительства. Мы его поддерживаем, этот механизм должен быть: если возникает какая-то ситуация на рынке, рост цен аномальный какой-то, то может быть такое решение принято, правительство установит какой-то минимальный обязательный продажи", - сказал он журналистам, утвердительно ответив на вопрос, заработает ли механизм со следующего года.

Шаскольский провел параллель с биржевой торговлей бензином, в отношении которого установлен норматив обязательной продажи на бирже 12,5% произведенного объема. "Это действенный механизм формирования рыночной прозрачной цены", - подчеркнул он.

Ранее Минфин подготовил проект изменений в статью 11 федерального закона "Об организованных торгах" о введении обязательства продавать до 25% объемов на отдельных товарных рынках "в случае существенного изменения условий обращения товаров". В ФАС поясняли, что к существенным изменениям могут быть отнесены резкое колебание цен на товар, возникновение дефицита и ажиотажного спроса.

Предполагается, что требование о продаже на бирже до 25% объемов коснется металлов, энергоносителей, сельхозпродукции и удобрений, стройматериалов, различного сырья для промышленного производства, включая продукцию нефтехимии и металлургии.